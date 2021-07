La definizione e la soluzione di: Completi... come certi poteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pieni

Curiosità/Significato su: Completi... come certi poteri Ubi maior minor cessat significato diverse. Nel linguaggio moderno la locuzione può possedere in certi casi connotazioni di tipo politico, etico o ideologico, quando viene usata 4 ' (505 parole) - 14:11, 1 apr 2021

Completi, totali; Un'arma come lo stiletto; Il gentle sa come comportarsi; Un prodotto come la colla; Catastrofi come i terremoti e le inondazioni; Certi, privi di dubbi; Come certi.. desideri; Carico come certi colori; Un preparato per fabbricare certi whisky; Un vice investito dei poteri più ampi; Si dice dotato di poteri paranormali; Uomo con poteri magici, specie in tribù primitive;