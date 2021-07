La definizione e la soluzione di: Cogito __ sum, diceva Cartesio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Cogito __ sum, diceva Cartesio

Filosofia l'argomento ontologico rivalutato alla luce del Cogito ergo sum. Ma non è fuori luogo anche ricordare che per Cartesio di tutto si poteva dubitare, ma non del 171 ' (20 660 parole) - 08:33, 5 lug 2021