La definizione e la soluzione di: Se è ben stagionato non deve fare difetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Legno

Curiosità/Significato su: Se e ben stagionato non deve fare difetti Batteria (strumento musicale) (categoria Strumenti del jazz e della black music) di legno stagionato, di spessore circa pari a quello di un legno multistrato, lo si piega a caldo/vapore attorno ad una forma cilindrica e lo si lascia 35 ' (4 936 parole) - 15:27, 5 mag 2021

