La definizione e la soluzione di: Alcuni si immergono in apnea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sub

Curiosità/Significato su: Alcuni si immergono in apnea Immersione sportiva sub abituali, che si immergono durante tutto l'anno, e sub "vacanzieri", che praticano la subacquea soltanto durante le vacanze. Si osserva talvolta una 7 ' (857 parole) - 18:50, 26 mar 2020

