La definizione e la soluzione di: Una rete per dormire in pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Zanzariera

Curiosità/Significato su: Una rete per dormire in pace Alex Zanotelli (categoria Chiesa cattolica in Africa) di pace e di giustizia solidale. Il 23 settembre 2013 gli viene conferita la laurea honoris causa in Giurisprudenza presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi 17 ' (2 013 parole) - 20:29, 30 ott 2020

Altre definizioni con rete; dormire; pace; Ridurre le pretese; Le vocali in rete; Una rete impiegata per pescare il pesce spada; Una delle assicelle che in certi letti sostituiscono la rete; Pronta... per andar a dormire; Il wagon... per dormire; Il mese... del dolce dormire; Tranquillanti che aiutano a dormire; Capace di cavarsela; L’albero della pace; Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres; Pace... in inglese; Ultime Definizioni