Soluzione 8 lettere : Fulmineo

Curiosità/Significato su: Rapido come una saetta Classe Saettia agli anni novanta. La classe è una versione modificata dell'unità sperimentale Saettia, costruita dalla Fincantieri come unità dimostrativa DA-360T, che 36 ' (3 348 parole) - 18:32, 15 lug 2021

Altre definizioni con rapido; come; saetta; Rapido, quasi immediato; Rapido nei movimenti; Il rapido fiorire di un'industria; Può essere sia rapido sia armato; Una fissazione come la mania di grandezza; Bocciata come commerciante; Verdure come fave e piselli; Tenta di fare come fa un altro; Bagliore saettante; Freccia, saetta; Rendono svelta la saetta; Ultime Definizioni