Soluzione 5 lettere : Ponte

Curiosità/Significato su: Quello aereo non ha piloni piloni dello Stretto I cosiddetti piloni dello stretto (chiamati singolarmente nei dialetti messinese e reggino u piluni) sono dei tralicci in disuso dell'elettrodotto ad alta 10 ' (1 046 parole) - 19:36, 22 lug 2021

L'egoista vede solo quello; Quello ondulato è il più pesante; Quello a cui pensa il distratto; Quello di sodio è fertilizzante; L'impennata dell'aereo; _ of Saint Louis: l'aereo di Lindbergh; L'aereo che vi si trova, precipita a vile; Un servizio aereo; Cambiano pini in piloni; Gli spazi tra due piloni