Soluzione 5 lettere : Galli

Curiosità/Significato su: In un pollaio non possono stare in due Galline in fuga - Chicken Run guardie al pollaio. Nei livelli ambientati nel pollaio, bisognerà stare attenti a non farsi vedere da loro. Tantona: la gallina più grassa. Appare in uno dei 10 ' (1 441 parole) - 12:45, 27 apr 2020

Altre definizioni con pollaio; possono; stare; Fanno le uova nel pollaio; Inquiline del pollaio; Possono esserlo i rapporti; Si possono comprare giocando a Monopoly; Si possono ricevere nella ressa; In un velivolo ciascuna delle parti che possono imprimerne una rotazione; Si azionano per arrestare; Detestare, aborrire; Stare a poltrire; Stare assorti in riflessioni;