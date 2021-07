La definizione e la soluzione di: Non santificano il Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Atei

Curiosità/Significato su: Non santificano il Natale la quale i fedeli del rito romano, e soprattutto i sacri ministri, santificano il corso del tempo della giornata. È organizzata attorno ai salmi e a altre

