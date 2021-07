La definizione e la soluzione di: Non fanno sentire il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Anestetici

Curiosità/Significato su: Non fanno sentire il dolore Nevralgia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) "?????" (algos), dolore), in campo medico, si intende un dolore non nocicettivo, ovvero non determinato dall'attivazione dei recettori del dolore in un distretto 2 ' (175 parole) - 01:30, 18 feb 2021

Altre definizioni con fanno; sentire; dolore; La fanno molti comici; Con uno fanno il sunto; Vi fanno sosta le carovane; Le scorribande che si fanno in campo nemico; Chi lo usa, si fa sentire; Le sue orecchie... fan finta di non sentire!; Quella fonografica serve per sentire i vinili; Ritrattare non consentire; Fievole voce di dolore; Via questo, via il dolore!; Sopportano impassibili il dolore; Asceta che esibisce la sopportazione del dolore;