La definizione e la soluzione di: Non concessa, rifiutata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Negata

Curiosità/Significato su: Non concessa, rifiutata Gianluca Vialli Torino, e una volta svincolatosi sfruttando la nuova libertà contrattuale concessa dall'allora recente sentenza Bosman, nella stagione 1996-1997 approda in 76 ' (5 534 parole) - 14:31, 23 lug 2021

Altre definizioni con concessa; rifiutata; Una possibilità concessa; Ultime Definizioni