La definizione e la soluzione di: Non lo dà chi si astiene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Voto

Curiosità/Significato su: Non lo da chi si astiene Tú sí que vales (Italia) anche di diversa disciplina, si devono scontrare davanti ai tre giudici (la giuria popolare in questo caso non vota e si astiene dal giudizio), che devono 22 ' (2 445 parole) - 17:05, 28 lug 2021

