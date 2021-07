La definizione e la soluzione di: Mettere in fuga il nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Sbaragliare

Curiosità/Significato su: Mettere in fuga il nemico Armistizio di Cassibile (categoria Storia di Siracusa in epoca contemporanea) impalcatura dello Stato cadde in sfacelo. Le Forze Armate italiane riuscirono a sconfiggere e Mettere in fuga il nemico tedesco solo a Bari, grazie al 44 ' (5 117 parole) - 15:39, 18 lug 2021

Altre definizioni con mettere; fuga; nemico; Ci vuol _ per mettere nel sacco un astuto; Promettere piü di quel che si vorrebbe; Mettere al corrente; Mettere una proprietà a nome di qualcuno; Attimo fugace; E' ignifuga quella dei piloti; Li fa saltare il nemico in fuga; La fuga dalle città per Ferragosto; Le scorribande che si fanno in campo nemico; Può esserlo un nemico; L'acerrimo nemico di Tex Willer; Il copricapo del Pinguino nemico di Batman;