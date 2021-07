La definizione e la soluzione di: Insidie per la navigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Scogli

Curiosità/Significato su: Insidie per la navigazione Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera (sezione La seconda guerra mondiale e la guerra civile in Italia) I.C. - navigazione internazionale costiera NAV. I.L. - navigazione internazionale lunga NAV. N. - navigazione nazionale NAV. N.C. - navigazione nazionale 98 ' (8 357 parole) - 17:38, 23 lug 2021

Altre definizioni con insidie; navigazione; Rischi, insidie; 45 Sono insidie per la chiglia; Pericolose insidie nelle paludi; Ingegnoso strumento utile alla navigazione; Compagnia di navigazione che organizza crociere; Viaggio di circumnavigazione; Navigazione di porto in porto; Ultime Definizioni