La definizione e la soluzione di: Le falde dei cappelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Le falde dei cappelli

Cappello all'antica Cappello all'antica è un termine utilizzato in araldica per indicare un cappello colla coppa a semisfera e le falde rigonfiate in giù; cordonato nella 857 byte (71 parole) - 00:36, 24 lug 2021