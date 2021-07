La definizione e la soluzione di: Le entrate in ospedale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Ricoveri

Curiosità/Significato su: Le entrate in ospedale ospedale psichiatrico Manicomio (disambigua). Un ospedale psichiatrico è una struttura specializzata nella cura dei disturbi mentali. Gli ospedali psichiatrici, conosciuti volgarmente 15 ' (1 876 parole) - 16:49, 18 lug 2021

Le entrate dell'autostrada; Introiti, entrate; Incassi, entrate; Come un calciatore che fa molte entrate scorrette; I malati ricoverati all'ospedale; Un desueto ospedale; L'ospedale che si occupa delle malattie oculari; Periodo di ricovero in ospedale;