La definizione e la soluzione di: Due vocali in fretta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ea

Curiosità/Significato su: Due vocali in fretta Hawaii Le vocali che seguono altre vocali (ma l'okina conta come una consonante) vanno pronunciate più in fretta delle vocali che seguono consonanti, in modo 27 ' (3 133 parole) - 21:23, 23 giu 2021

Altre definizioni con vocali; fretta; Le vocali nella busta; Nome senza vocali; Le vocali in cima; Le vocali del capo; La fretta le mette ai piedi; Rapida, lesta fare in fretta alla __; Lo spinge chi ha fretta; Fretta impetuosa; Ultime Definizioni