La definizione e la soluzione di: Si dice che logora chi non ce l'ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Potere

Curiosità/Significato su: Si dice che logora chi non ce l ha Giuseppe Pinelli Ponte della Ghisolfa hanno rimosso l'originaria lapide commemorativa, ormai logora, per sostituirla con una nuova a cui è stata aggiunta alla base un'opera 56 ' (5 992 parole) - 19:45, 4 lug 2021

Altre definizioni con dice; logora; Lo dice il dubbioso; Lo si mima sfregando il pollice con l'indice; 25 dicembre a Parigi; La radice piccante che ad alcuni piace sul lesso; Logora gli arnesi; Sciupate, logorate per l'uso; Logorato dai troppi impegni; Dare segnali di logoramento modo di dire; Ultime Definizioni