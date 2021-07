La definizione e la soluzione di: Asilo per natanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rada

Curiosità/Significato su: Asilo per natanti Nauru programma detto Pacific Solution per bloccare l'immigrazione clandestina e ridurre il numero dei richiedenti Asilo che mettono piede nel territorio australiano 27 ' (3 065 parole) - 14:19, 25 lug 2021

Altre definizioni con asilo; natanti; Ottiene asilo in un Paese diverso dal proprio; L'asilo dei più piccini; Concedeva il diritto d'asilo; Frequentano l'asilo nido; Natanti di fortuna; Natanti in pessime condizioni; Un rifugio per natanti; Natanti a fondo piatto;