La definizione e la soluzione di: Servono in maglieria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Lane

Curiosità/Significato su: Servono in maglieria Filato torcersi su sé stesso, formando dei cappi, o un lavoro di maglieria deformarsi, andando in sbieco, seguendo la torsione di un solo capo. Molti sono anche 5 ' (660 parole) - 11:38, 19 set 2019

Altre definizioni con servono; maglieria; Si servono con il tè; Vi si servono anche gelati; Servono a preparare la fibra tessile per il telaio; Servono a guardare lontano; Ultime Definizioni