La definizione e la soluzione di: In questo modo... molti preferiscono il primo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Pasta Al Dente

Curiosità/Significato su: In questo modo... molti preferiscono il primo Stati Uniti d'America (sezione Il primo uomo sulla Luna) il Nuovo Mondo in tale modo, usando il genere femminile (America) del suo nome latinizzato (Americus Vespucius) per indicare il nuovo continente in una 193 ' (19 059 parole) - 00:02, 27 lug 2021

Altre definizioni con questo; modo; molti; preferiscono; primo; Questo tizio; Via questo, via il dolore!; Così è questo schema con le lettere in tutte le caselle; Forse l'hai in mano per risolvere questo schema; Salsa di pomodoro con aceto e spezie; Commerciare in modo losco; Così è un pomodoro maturo; In modo ragguardevole; In moltissimi casi indica una contrazione; Molti la ascoltano con Spotify; Si studiano per moltiplicare; Sventolano alle spalle di molti supereroi; Tutte le operaie li preferiscono alti; Il primo tempo della sonata Al chiaro di luna di Beethoven; Il primo passo sulla scena; Si esprimono vivissimi; Il primo in lista elettorale; Ultime Definizioni