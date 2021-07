La definizione e la soluzione di: Porta su per poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Salto

Curiosità/Significato su: Porta su per poco Porta Soprana Questa era la Porta verso Roma. poco distante da essa si trova la casa-museo di Cristoforo Colombo. Sia i poli museali delle torri della Porta sia la casa 8 ' (538 parole) - 16:50, 13 lug 2021

