La definizione e la soluzione di: Non servono per le biro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Calamai

Curiosità/Significato su: Non servono per le biro Distanza di Levenshtein carattere. Per esempio, per trasformare "bar" in "biro" occorrono due modifiche: "bar" ? "bir" (sostituzione di 'a' con 'i') "bir" ? "biro" (inserimento 8 ' (1 046 parole) - 19:53, 21 nov 2020

