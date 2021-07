La definizione e la soluzione di: Moderna macchina per la produzione del mosto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : Pigiadiraspatrice

Curiosità/Significato su: Moderna macchina per la produzione del mosto Vino bianco ( produzione del vino bianco) evitare di colorare il mosto nel momento della separazione della polpa dal succo. È il caso dello champagne, per la produzione del quale si utilizzano anche 104 ' (14 409 parole) - 16:28, 25 lug 2021

Altre definizioni con moderna; macchina; produzione; mosto; Un'antenata della moderna e-mail; Il Cynar si opponeva a quello della vita moderna; Una musica moderna; Paul Cezanne ne dipinse una moderna; Una macchina per rilegare i libri; Macchina idraulica utilizzata per le bonifiche; Un macchinario abbronzante; Frantumare tramite apposito macchinario; Impianto di produzione di energia; Originali su cui si basa una produzione in serie; Relativi a produzione e lavorazione di fibre ovine; Il Domenico della casa di produzione Fandango; Sono pieni di mosto; Ribollono di mosto; Mosto cotto; Recipienti per il mosto; Ultime Definizioni