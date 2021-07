La definizione e la soluzione di: Con risi in un tipico piatto veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Bisi

Curiosità/Significato su: Con risi in un tipico piatto veneto risi e bisi risi e bisi (in veneto "rixi e bixi") è un piatto veneto, tipico della cucina veneziana, vicentina e veronese, a base di riso e piselli. Si tratta di un 4 ' (461 parole) - 20:56, 4 mar 2021

