La definizione e la soluzione di: Un rilievo come la collina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Altura

Curiosità/Significato su: Un rilievo come la collina collina significati, vedi collina (disambigua). La collina è un rilievo di altitudine meno elevata e con aspetto meno impervio rispetto alla montagna. La distinzione 14 ' (1 627 parole) - 06:32, 14 lug 2021

