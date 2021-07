La definizione e la soluzione di: Stare assorti in riflessioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pensare

Curiosità/Significato su: Stare assorti in riflessioni Ettore Majorana (sezione Chi l'ha visto? e le indagini della magistratura romana: Majorana ritrovato in Venezuela?) caso, ritenute semplici bufale giornalistiche, invitando anche a lasciar Stare definitivamente una vicenda, divenuta ormai nei decenni oscura e insolubile 82 ' (8 448 parole) - 17:44, 15 lug 2021

