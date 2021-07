La definizione e la soluzione di: Serve per scaldare l’acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Bollitore

Curiosità/Significato su: Serve per scaldare l’acqua

Altre definizioni con serve; scaldare; l’acqua; Servee per l'illuminazione stradale; Un happy hour in cui ci si serve da tanti piattini; Si serve col pesce lesso; Profilo che serve a nascondere; Piccolo tegame spesso usato per scaldare liquidi; Scaldare... nel centro; Scaldare... in mezzo; Un alimento che si deve solo riscaldare; Sgretolati dall’acqua; Lo è l’acqua per la pasta; I bacini con l’acqua; Tagliano con l’acqua; Ultime Definizioni