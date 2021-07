La definizione e la soluzione di: Si scrive per non dilungarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETC

Curiosità/Significato su: Si scrive per non dilungarsi Glossario delle frasi fatte ( Il bel tacer non fu mai scritto) velo pietoso Evitare di dilungarsi su un argomento spiacevole. Metafora abbastanza frequente anche in contesti scherzosi o usata per esprimere impazienza 348 ' (45 861 parole) - 13:03, 19 giu 2021

