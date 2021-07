La definizione e la soluzione di: Scendere in una grotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Calarsi

Curiosità/Significato su: Scendere in una grotta Grotte di Frasassi d'ingresso" della grotta, subito battezzata grotta Grande del Vento. Inizialmente gli scopritori si trovarono in questa grande grotta al buio totale e 21 ' (2 354 parole) - 18:50, 31 mag 2021

