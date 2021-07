La definizione e la soluzione di: Un rifugio da cavernicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un rifugio da cavernicoli

Colle del Pas (categoria P2044 letta da Wikidata) Pian Ballaur. In Val Tanaro: rifugio Mongioie, rifugio Ciarlo-Bossi. In Valle Ellero: rifugio Havis De Giorgio, rifugio Garelli. In Val Tanaro è presente 6 ' (501 parole) - 21:47, 15 lug 2021