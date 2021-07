La definizione e la soluzione di: Qualifica per vini di pregio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Riserva

Curiosità/Significato su: Qualifica per vini di pregio Vino (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) ritenuti di particolare pregio, in relazione alle caratteristiche qualitative intrinseche, rispetto alla media di quelle degli analoghi vini così classificati 104 ' (11 526 parole) - 12:49, 5 lug 2021

Altre definizioni con qualifica; vini; pregio; Oggetto non qualificato; Qualifica il cast; Un grado che qualifica l'esperto judoista; Causa la squalifica di certi atleti; Una botticella di legno per vini di qualità; Rivendita di vini tipici; Il masticare dei bovini e delle pecore; L'insieme degli ovini da pastorizia; Se ne fanno mobili di pregio; Zibaldone di poco pregio; Pareggio... senza pregio; Che mancano di pregio; Ultime Definizioni