La definizione e la soluzione di: Il Prandelli ex CT della Nazionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Cesare

Curiosità/Significato su: Il Prandelli ex CT della Nazionale Cesare Prandelli Claudio Cesare Prandelli (Orzinuovi, 19 agosto 1957) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Ha giocato in tre squadre: 61 ' (4 013 parole) - 10:40, 6 lug 2021

Altre definizioni con prandelli; della; nazionale; Il nome della Callas; Un nome della Ricci; La D’Amico della tivù; E’ la culla della cultura occidentale; L'Andrea ex centrocampista della Nazionale; Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura; Un aeroporto internazionale a nord di Londra; Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938; Ultime Definizioni