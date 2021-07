La definizione e la soluzione di: Un posto di ristoro per chi guida in autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Autogrill

Curiosità/Significato su: Un posto di ristoro per chi guida in autostrada Passo della Cisa (categoria Valichi della provincia di Massa-Carrara) cristianità, era conosciuto per l'antico Ospizio di Santa Maria, edificato poco prima dal valico con lo scopo di fornire ristoro ed alloggio ai viandanti 6 ' (508 parole) - 00:37, 14 giu 2021

Altre definizioni con posto; ristoro; guida; autostrada; In senso opposto alla normale direzione di marcia; Si grattugia al posto del parmigiano; Aspira a un posto pubblico; L'opposto di elogio; L'area di ristoro fra casello e casello; Un posto di ristoro per alpinisti; Vi trovano ristoro gli alpinisti; Locale di ristoro dei musei; Il suo tasso si misura nei controlli alla guida; Guidare in tale stato è illegale; Guidano per conto di altri; E guidare come un pazzo a fari __ nella notte...; Le entrate dell'autostrada; Tasse autostradali; Carta elettronica per il pedaggio autostradale; I ponti autostradali; Ultime Definizioni