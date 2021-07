La definizione e la soluzione di: Il pescatore la getta per attirare le prede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Pastura

Altre definizioni con pescatore; getta; attirare; prede; E’ utile al pescatore; L'arpione del pescatore; Per gli anglofoni, pescatore di professione ing; Un'insidia... mimetizzata dal pescatore; Proibizione di gettare l’amo; La valigetta dei cosmetici; Getta un attrezzo sferico; Si valuta nel progettare opere pubbliche; Si grida per attirare l'attenzione; Fu il predecessore di Gronchi; Le tessono gli aracnidi per catturare le prede; Abbraccia le sue prede; Mette le prede nel carniere; Ultime Definizioni