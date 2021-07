La definizione e la soluzione di: Si pagava entrando in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Dazio

Curiosità/Significato su: Si pagava entrando in citta Spalato ( Split (città)) dell'autonomia goduta nel precedente periodo veneziano. Spàlato non pagava quindi tributi diretti, era in grado di scegliere i propri governati diretti e l'arcivescovo 113 ' (12 133 parole) - 08:43, 23 giu 2021

Altre definizioni con pagava; entrando; città; Il metallo che non... appagava re Mida; Si varca entrando in casa; Entrando... in Abruzzo; Entrando... in Yemen; Si tolgono entrando nei rifugi di montagna; In villa e in città; La città di san Francesco; Assicura parcheggio in centro città; A difesa delle antiche città; Ultime Definizioni