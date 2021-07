La definizione e la soluzione di: Non li sa tenere Pulcinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Segreti

Curiosità/Significato su: Non li sa tenere Pulcinella Il malato immaginario (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) messo al suo fidanzato Pulcinella, l'usuraio. Balletto Il primo intermezzo viene rappresentato da Pulcinella che è disperato perché sa che il suo grande amore 19 ' (2 670 parole) - 17:38, 17 nov 2020

Altre definizioni con tenere; pulcinella; Un mezzo per ottenere; Monumento atto a tenere vivo un ricordo; Il fodero in cui tenere la pistola; L'esame per ottenere un posto di lavoro pubblico; Lo sono Pulcinella e Arlecchino; Il Pulcinella francese; La patria di Pulcinella; Ultime Definizioni