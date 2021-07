La definizione e la soluzione di: Non ne hanno le slitte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ruote

Curiosità/Significato su: Non ne hanno le slitte Cane da slitta Il cane da slitta è un cane addestrato al traino di slitte generalmente su superfici innevate o ghiacciate. Le razze più utilizzate a questo scopo sono 1 ' (178 parole) - 15:22, 27 nov 2018

