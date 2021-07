La definizione e la soluzione di: Non capiscono nulla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Idioti

Curiosità/Significato su: Non capiscono nulla Ricchi e Poveri - discografici con le seguenti, profetiche, parole: «Questi di musica non capiscono nulla, ma voi avrete successo comunque». La band viene presa in simpatia 107 ' (11 912 parole) - 12:33, 20 lug 2021

Altre definizioni con capiscono; nulla; Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi; Scatta per un nonnulla; Si offendono per un nonnulla; Non vale proprio nulla!; Ultime Definizioni