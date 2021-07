La definizione e la soluzione di: Hanno corso in Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Lei

Curiosità/Significato su: Hanno corso in Romania Romania cercando altri significati, vedi Romania (disambigua). Coordinate: 46°N 25°E? / ?46°N 25°E46; 25 La Romania (in romeno România, [rom?'nia]) è uno Stato membro 94 ' (9 888 parole) - 09:48, 22 lug 2021

Hanno corna robuste; Hanno finito l'università; Hanno le corna palmate; Ci hanno messo al mondo; Così è detto un discorso pieno di significati; Il percorso di un astro; La fine del discorso; Un discorso esagerato; Monti che attraversano Polonia, Ungheria e Romania; Stato dell'Europa orientale tra Romania e Ucraina; Località della Romania; Tra Romania e Grecia;