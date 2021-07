La definizione e la soluzione di: Forse l'hai in mano per risolvere questo schema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Matita

Curiosità/Significato su: Forse l hai in mano per risolvere questo schema Enigmistica (sezione Schemi diagrammatici, sinonimici, a doppio senso) L'enigmistica è l'arte di comporre e/o risolvere enigmi e altri tipi di giochi basati sulla scoperta di parole e significati nascosti. Nel caso della 27 ' (4 031 parole) - 21:42, 5 mag 2021

