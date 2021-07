La definizione e la soluzione di: Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Statine

Curiosità/Significato su: Farmaci utilizzati per combattere il colesterolo alto Degenerazione maculare (categoria Senza fonti - Farmaci) dieta ricca di grassi e colesterolo; i pazienti con problemi di obesità. Dal 2014 si sono fatte importanti scoperte e sembra che il fattore di crescita VEGF 31 ' (4 044 parole) - 15:30, 16 lug 2021

Altre definizioni con farmaci; utilizzati; combattere; colesterolo; alto; Metodo di assunzione di farmaci attraverso la pelle; Farmaci che calmano e addormentano; Il Jacques che scrisse La farmacia di Platone; Si acquistano in farmacia; Non lasciati inutilizzati; Riutilizzati come certi materiali nei rifiuti; E uno degli inchiostri comunemente utilizzati nella stampa a quattro colori; Semi utilizzati in cucina; Il Pinot nero in Alto Adige; E' azzardato farvi un salto; Alto massiccio africano; Verniciato a smalto; Ultime Definizioni