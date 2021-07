La definizione e la soluzione di: Evita di scottarsi le dita in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Presina

Curiosità/Significato su: Evita di scottarsi le dita in cucina

Altre definizioni con evita; scottarsi; dita; cucina; Evitato passandoci attorno; Quello elettrico evita la conduzione di corrente; Evitano le collisioni; Evita il contagio; Evitano di scottarsi le dita nel sollevare le pentole; Termina con le dita; Le mappe nei contratti di vendita; L'utile dalla vendita; Rivendita di vini tipici; Gli strofinacci da cucina; Cucinano spesso i malloreddus e il porcetto; Lo spiedino di carne tipico della cucina araba; Dà la forma in cucina; Ultime Definizioni