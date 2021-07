La definizione e la soluzione di: Il Danubio nasce in quella Nera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Foresta

Curiosità/Significato su: Il Danubio nasce in quella Nera Danubio vedi Danubio (disambigua). Riproduci file multimediale Il Danubio (AFI: /da'nubjo/; nell'uso antico anche la Danoia, /da'n?ja/; in tedesco Donau, in ungherese 44 ' (5 440 parole) - 20:32, 8 lug 2021

Altre definizioni con danubio; nasce; quella; nera; La Selva in cui nasce il Danubio; Grande città della Slovacchia sul Danubio; Una capitale sul Danubio; Le sponde del Danubio; La Selva in cui nasce il Danubio; Dove nasce un fiume; Nascere... come il sole!; Fiume che nasce in Svizzera e sfocia nella Camarga; E' d'argento quella che si mette al co lo del secondo arrivato; Si scarta quella che piace; Quella di Davide ha sei punte; Quella IVA identifica i vari soggetti fiscali; Storico generale bizantino al servizio di Giustiniano; Il geologo che ideò la scala della durezza dei minerali; Un rovescio che causa un fuggi fuggi generale; Zona mineraria della Sardegna; Ultime Definizioni