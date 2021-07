La definizione e la soluzione di: La camera per lo sviluppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oscura

Curiosità/Significato su: La camera per lo sviluppo camera oscura (sviluppo fotografico) La camera oscura per sviluppo fotografico è una stanza, oscurata o illuminata da una luce inattinica rossa (per tutti i materiali ortocromatici, insensibili 4 ' (478 parole) - 13:55, 24 ago 2020

