Soluzione 8 lettere : Divenire

Curiosità/Significato su: Cambiarsi in altro Mutatis mutandis le cose che sono da Cambiarsi (mutandis)», ossia «fatti i debiti cambiamenti». Questa locuzione avverbiale è usata ancor oggi in italiano quando si paragonano 3 ' (301 parole) - 10:34, 10 feb 2021

