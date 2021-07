La definizione e la soluzione di: Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rabin

Curiosità/Significato su: Ha avuto il Nobel per la pace con Arafat e Peres Vincitori del premio Nobel per la pace Premio Nobel per la pace. Segue un elenco dei vincitori del Premio Nobel per la pace. Il Premio viene assegnato annualmente dal Comitato per il Nobel norvegese 36 ' (742 parole) - 00:11, 15 lug 2021

