La definizione e la soluzione di: La Selva in cui nasce il Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Nera

Curiosità/Significato su: La Selva in cui nasce il Danubio Regen (fiume) (categoria Affluenti del Danubio) Il Regen (ceca: Rezná) è un fiume della Baviera (Germania), affluente di sinistra del Danubio. La sorgente del suo ramo principale, il Grosser Regen (Grande 2 ' (176 parole) - 18:15, 8 giu 2019

