Soluzione 6 lettere : Occhio

Curiosità/Significato su: Polifemo l aveva in fronte Polifemo Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Polifemo (disambigua). Polifemo (in greco antico: ????f?µ??, Polýphemos, letteralmente «che parla 13 ' (1 503 parole) - 13:54, 20 mag 2021

Lo era Polifemo; Per Polifemo era Nessuno; Aveva un capello d'oro; Aveva corso in Grecia; Tebe ne aveva cento; In Egitto aveva testa umana e corpo di leone; La capitale di fronte a Tallinn; E' di fronte al Giappone; Un albergo con il posteggio di fronte alle camere; Località di fronte a Stresa;