La definizione e la soluzione di: L'ha fatta in barba ai secondini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Evaso

Curiosità/Significato su: L ha fatta in barba ai secondini Sandro Pertini (categoria Resistenza in Liguria) tedeschi erano coperte dal segreto cospirativo. L'azione di via Rasella fu fatta dai Gap comunisti. Naturalmente io non ne ero al corrente. L'ho però totalmente 270 ' (27 317 parole) - 01:01, 12 lug 2021

Altre definizioni con fatta; barba; secondini; Può mantenerla solo chi l'ha fatta; Ciò di cui è fatta ogni cosa; Azione scenica fatta a gesti; E’ fatta a rampe; La barbara caducciana; Lo è la barba di cappuccino; Quella da barba si applica sul viso; Un barbaro come Alarico o Teodorico; I moderni... secondini; Hanno beffato i secondini; Ultime Definizioni